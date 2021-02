Moçambique/Ataques

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, descreveu hoje o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), Eugénio Mussa, que morreu na segunda-feira, como um militar determinado com a erradicação do terrorismo.

Filipe Nyusi enalteceu as qualidades de Eugénio Mussa, durante as exéquias fúnebres do general, hoje, no quartel-general das FADM, em Maputo.

"O general Mussa reafirmava publicamente a sua determinação e comprometimento patriótico, manifestava a sua convicção no combate e erradicação do terrorismo em Moçambique, particularmente na província de Cabo Delegado", enfatizou Nyusi.