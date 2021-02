Covid-19

O Reino Unido registou 1.052 mortes devido a covid-19 nas últimas 24 horas, mais do triplo do número notificado na véspera, e 12.364 novas infeções, de acordo com dados publicados pelo Governo britânico.

A diferença no número de mortes comparando com as 333 de segunda-feira é atribuída ao facto de os dados relativos ao fim-de-semana serem normalmente mais baixos devido a uma demora no processamento.

Na segunda-feira, pelo contrário, o número de novos casos foi de 14.104, mas a tendência nas últimas semanas tem sido de descida.