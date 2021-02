Covid-19

O hospital da Guarda disponibiliza hoje três vagas de internamento para doentes com covid-19 e possui camas de reserva que serão colocadas ao serviço em caso de necessidade, segundo fonte da Unidade Local de Saúde (ULS).

De acordo com informação disponibilizada à agência Lusa pela ULS da Guarda, presidida por João Barranca, o Hospital Sousa Martins faculta na data de hoje um total de 120 camas para internamento (incluindo 16 em cuidados intensivos) e estão 117 ocupadas, dispondo apenas de três camas livres (duas de cuidados intensivos e uma em enfermaria).

As unidades de internamento Covid 1 (com capacidade para 44 doentes) e Covid 3 (com capacidade para 22 pessoas) estão hoje com a lotação completa.