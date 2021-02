Actualidade

O município da Guarda decidiu reforçar o apoio às 43 freguesias do concelho com a atribuição de verbas no valor de um milhão e 290 mil euros, no âmbito do programa "SalvaGuarda Rural", foi hoje anunciado.

Segundo a autarquia presidida por Carlos Chaves Monteiro, a proposta foi aprovada na última reunião do executivo municipal e o apoio será atribuído através de Acordos de Cooperação com cada uma das autarquias locais.

A verba "destina-se à execução de uma obra prioritária definida, em conjunto, com a Câmara da Guarda", adianta a fonte em comunicado hoje enviado à agência Lusa.