Actualidade

O treinador Carlos Carvalhal disse hoje que o Sporting de Braga "é capaz de fazer melhor" na nova receção ao FC Porto, na quarta-feira, agora na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol.

Três dias depois do empate (2-2) na 18.ª jornada da I Liga, num jogo 'louco' em que os minhotos anularam a desvantagem de dois golos muito perto do fim, as duas equipas voltam a defrontar-se na 'Pedreira', mas o técnico considera que "são jogos com características diferentes". "Este é um jogo de 180 minutos, amanhã [quarta-feira] é a primeira parte e, depois, haverá a segunda parte no 'Dragão'", completou.

O técnico dos minhotos quer "manter a eliminatória em aberto, porque não vai ficar nada decidido". "Queremos fazer um bom jogo, procurar ganhá-lo para criar vantagem para o jogo da segunda mão", disse na antevisão da partida à televisão do clube.