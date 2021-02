Actualidade

As exportações portuguesas de vestuário caíram 17,3% em 2020, para 2.586 milhões de euros, diminuindo mais de 540 milhões de euros face aos 3.128 milhões de euros em 2019, divulgou hoje a associação setorial.

"A queda era esperada, até porque a situação sanitária tem piorado e muitos países têm imposto confinamentos à população e o encerramento de lojas, o que faz com que o consumo e, consequentemente, as encomendas para Portugal se ressintam", afirma o presidente da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (ANIVEC/APIV), citado num comunicado.

Segundo César Araújo, "há empresas com quedas ainda superiores na sua atividade, nomeadamente as que trabalham no vestuário de tecido e uniformes, que são áreas particularmente afetadas e que estão, por isso, numa situação muito difícil".