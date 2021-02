Covid-19

Lisboa vai ter sete centros de vacinação adicionais contra a covid-19, um dos quais no Altice Arena, para apoiar a administração de vacinas aos idosos com mais de 80 anos e aos doentes crónicos com mais de 50 anos.

Esta informação foi prestada hoje pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), na sessão plenária da Assembleia Municipal, a decorrer por videoconferência.

Durante a apresentação da informação escrita do presidente, o autarca destacou que os centros estão a ser criados em articulação com o Ministério da Saúde e distribuem-se por várias zonas da cidade de Lisboa.