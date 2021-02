Brexit

A União Europeia (UE) está a preparar um pedido para prolongar o período de ratificação do acordo pós Brexit com o Reino Unido, o qual deveria estar concluído até ao final de fevereiro, revelou hoje o antigo negociador chefe britânico.

"Ouvimos informalmente da Comissão Europeia hoje que é provável que recebamos um pedido formal para estender o período de dois meses que está no Acordo para ratificação do lado da UE", disse David Frost, atual assessor do primeiro-ministro, Boris Johnson, para as questões europeias, durante uma audiência com uma comissão parlamentar da Câmara dos Lordes.

Finalizado em 24 de dezembro de 2020, o Acordo de Comércio e Cooperação entre o Reino Unido e UE já foi ratificado pelas instituições britânicas, mas ainda tem de ser ratificado pelo Parlamento Europeu, encontrando-se atualmente a ser aplicado de maneira provisória.