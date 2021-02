Actualidade

O Banco Europeu de Investimento (BEI) anunciou hoje que em 2020 apoiou 27 operações em Portugal com 2.336 milhões de euros, um aumento de 44% em relação ao ano anterior e um novo máximo desde 2014.

A apresentação da atividade do banco em Portugal foi feita por Ricardo Mourinho Félix, que assumiu o cargo de vice-presidente do BEI em outubro do ano passado.

Segundo Mourinho Félix, Portugal "foi o quarto país da União Europeia que mais beneficiou do apoio do BEI" na União Europeia (UE) em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB).