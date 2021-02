Actualidade

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões quer alargar a cadeia de valor associada à produção da pinha e do pinhão, no âmbito de um projeto que visa a valorização da fileira da floresta da Região Centro.

Segundo a CIM Viseu Dão Lafões, "arrancou o projeto regional que visa a valorização da fileira florestal da Região Centro", denominado F4F - Forest For Future e que tem como objetivo fundamental "a demonstração e a transferência de tecnologias e soluções que permitam melhorar o valor acrescentado no setor florestal", dando particular ênfase à cadeia do pinho.

O consórcio deste projeto, cujo promotor líder é o SerQ - Centro de Inovação e Competências da Floresta, na Sertã, integra "entidades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico (universidades, politécnicos, laboratórios do Estado e unidades de investigação), em cooperação com agentes de interface (associações, centros tecnológicos, autoridades públicas, empresas e representantes da sociedade)", explica.