Mau Tempo

Duas estradas estão cortadas ao trânsito devido a derrocadas no Pinhão, Alijó, distrito de Vila Real e o rio Douro inundou os cais fluviais e a ecovia do Peso da Régua, segundo fontes da Proteção Civil.

O comandante distrital de Operações de Socorro, Álvaro Ribeiro, disse à agência Lusa que foram registadas hoje oito ocorrências relacionadas com o mau tempo no distrito, duas quedas de árvore e seis movimentos de massa, ou seja, situações de queda de pedras e terra nas estradas.

A chuva tem caído de forma intensa no território e as previsões apontam para que o estado do tempo se mantenha nos próximos dias.