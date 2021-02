Angola/Cafunfo

Membros do Comité Provincial dos Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados de Angola e da delegação local do Ministério da Justiça vão deslocar-se a Cafunfo, Lunda Norte, para ouvir familiares dos mortos e feridos no incidente de 30 de janeiro.

A informação foi hoje avançada à agência Lusa pela presidente do Conselho Interprovincial da Ordem dos Advogados de Angola (OAA) na região leste, Josefina Samuel, que disse estarem a ser preparadas as condições de logística para a deslocação.

A responsável, que faz parte do Comité dos Direitos Humanos da Lunda Norte, foi integrada na comissão multissetorial que se vai deslocar a Cafunfo, onde no passado dia 30 de janeiro pelo menos seis pessoas morreram, cinco ficaram feridas e 16 outras detidas.