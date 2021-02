Covid-19

O Benfica vai defrontar o Arsenal em Roma, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, devido às restrições nas viagens para o Reino Unido devido à pandemia de covid-19, anunciaram hoje os 'encarnados'.

"O embate da 1.ª mão, tendo o Benfica como equipa visitada, vai realizar-se no Estádio Olímpico de Roma, em Itália, às 20:00 do dia 18 de fevereiro", anunciou o conjunto português no seu sítio oficial.

De acordo com o Benfica "a UEFA oficializou" a capital italiana como sede do encontro "devido às restrições sanitárias do Reino Unido a Portugal decorrentes da pandemia de covid-19".