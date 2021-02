Etiópia

A Amnistia Internacional (AI) voltou hoje a reclamar o acesso total das organizações humanitárias à região separatista de Tigray, depois de o Governo etíope ter autorizado a entrada na região de mais 25 funcionários das Nações Unidas.

"As autoridades etíopes devem cumprir a sua promessa de permitir o acesso humanitário à região. As autoridades devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para facilitar o acesso dos trabalhadores humanitários e dos direitos humanos aos civis em Tigray, cujas vidas foram dilaceradas pelos combates", disse Sarah Jackson, diretora-adjunta da Amnistia Internacional para a África Oriental, o Corno de África e os Grandes Lagos.

As agências das Nações Unidas receberam, na segunda-feira, autorização do Governo da Etiópia para enviar mais 25 funcionários para o Tigray, onde quase três milhões de pessoas necessitam de assistência após a eclosão do conflito entre as forças federais da Etiópia e as autoridades regionais da Frente de Libertação do Povo de Tigray (TPLF), em novembro de 2020.