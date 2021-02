Covid-19

A Itália registou 10.630 novos contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades italianas, numa altura em que o país traça a meta de vacinar 10 milhões de pessoas por mês a partir de abril.

Com a contabilização destes novos contágios (que são mais 2.660 casos face aos dados de segunda-feira), a Itália soma, até à data, 2.655.319 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

Esta subida de casos confirmados é justificada com o aumento de testes de diagnóstico realizados no país, de 144.000 verificados na véspera para 274.263 nas últimas 24 horas.