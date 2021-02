Actualidade

Dois sindicatos representativos dos trabalhadores da Fundação Côa Porque (FCP), em Foz Côa, manifestaram hoje surpresa e preocupação pela sentença relacionada com o caso de vandalismo cometido numa rocha do Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC).

Em sentença proferida no passado dia 21 de janeiro, o Tribunal de Foz Côa absolveu os dois homens acusados de vandalizar uma gravura no Parque Arqueológico do Vale do Côa.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (STARQ) e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Centro (STFPSC), esta falha em fazer cumprir a legislação existente e criar jurisprudência sobre a vandalização/destruição de bens arqueológicos não pode deixar descansado nenhum cidadão preocupado com a preservação do património histórico e arqueológico.