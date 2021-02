DGArtes

O programa Arte e Saúde Mental, da Direção-Geral das Artes (DGArtes), vai apoiar 19 projetos artísticos, num montante total de 295 mil euros, anunciou hoje aquele organismo estatal.

"Correspondendo a um investimento total de 295 mil euros, os projetos a apoiar inscrevem-se nas seguintes áreas artísticas: cruzamento disciplinar (sete projetos), teatro (cinco), artes plásticas (quatro), novos media (dois) e circo contemporâneo e artes de rua (um)", refere a DGArtes num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia que serão apoiados "19 projetos artísticos, no âmbito do Programa Arte e Saúde Mental".

Os 19 projetos, "em relação aos domínios de atividade, contemplam a criação, a edição e a programação artística".