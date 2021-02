Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) interditou hoje o Estádio Nacional, recinto onde atua o Belenenses SAD, da I Liga portuguesa de futebol, a qualquer atividade desportiva até dia 18 de fevereiro, após vistoria.

A entidade que regula os campeonatos profissionais de futebol, que anunciou nova reavaliação no final do período de interdição, deu ao Belenenses SAD a possibilidade de realizar os seus jogos caseiros no Estádio Municipal de Mafra, em concordância com o clube da II Liga e com o município.

"A Comissão Técnica da Liga Portugal, que esteve esta terça-feira a avaliar as condições do relvado do Estádio de Honra do Jamor, decidiu interditar o terreno de jogo onde atua a Belenenses SAD, sabendo já os responsáveis do clube que a opção para a equipa jogar é o Estádio Municipal de Mafra", pode ler-se no comunicado divulgado.