Covid-19

O município de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, voltou a queixar-se à Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) do deficiente serviço de cobertura de Internet no concelho, à semelhança do que havia acontecido em abril de 2020.

Em comunicado, o município recorda que os locais mais prejudicados são as aldeias das freguesias de Vila Nova, Lamas, Semide e Miranda do Corvo mais afastadas da sede do concelho.

"A capacidade infraestrutural instalada por parte das operadoras não é suficiente para responder às necessidades de acesso à escola por meios digitais ou de teletrabalho", refere a nota.