Covid-19

As câmaras já gastaram mais de 160 milhões de euros com o combate à covid-19, mas neste momento o que as preocupa é a batalha contra a pandemia, disse hoje em Coimbra o presidente da Associação de Municípios, Manuel Machado.

"Não é a questão contabilística que neste momento nos preocupa", importante agora é a "congregação de esforços e é o apelo e o encorajamento a todos para não desistirem e continuarem este trabalho de combate à pandemia de covid-19", afirmou o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

"Temos a perceção de que estamos quase no ponto em que vale a pena não desistir, em que é preciso não desistir" de lutar, sublinhou Manuel Machado, considerando que, "para não se desistir, têm todos de compreender as várias componentes" do combate ao novo coronavírus.