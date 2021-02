Covid-19

A França passou hoje a marca de 80.000 mortes associadas à covid-19, com mais 700 novas mortes em hospitais e em instituições para idosos dependentes (Ehpad), de acordo com dados oficiais publicados na página eletrónica do Governo.

Entre segunda e terça-feira, 439 doentes com covid-19 morreram no hospital, segundo a agência de saúde pública francesa (Santé Publique France), que também publica diariamente dados relacionados com a evolução da doença.

Pelo menos 3,3 milhões de casos de contaminação foram registados desde o início da epidemia, incluindo cerca de 18.000 nas últimas 24 horas.