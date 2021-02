Covid-19

Um dos três doentes com covid-19 transferidos de unidades do território continental para o Hospital do Funchal morreu hoje, informou a Secretaria da Saúde do arquipélago.

"Um dos utentes falecidos hoje é um dos três doentes provenientes do território continental, com diagnóstico de covid-19 internado na Unidade de Cuidados Intensivos", lê-se numa nota na Secretaria da Saúde.

No comunicado é ainda referido que "a situação já é do conhecimento da família".