O futebolista brasileiro Lucas Veríssimo, contratado pelo Benfica ao Santos no 'mercado' de inverno, está a "viver um sonho" do qual não quer "acordar" e ciente do "peso" da camisola benfiquista, cujo número '4' herdou do histórico Luisão.

"Estou a viver um sonho e não quero acordar. Quero viver muito mais aqui dentro. Que seja o início de muitas coisas boas", afirmou o central, de 25 anos, em declarações divulgadas na plataforma multimédia do clube da Luz, 'Bplay'.

Veríssimo, que assinou contrato com o Benfica até 2025, manifestou orgulho por "chegar a um grande clube, o maior de Portugal e um dos maiores do mundo", no qual espera conquistar títulos e "crescer ainda mais" como jogador.