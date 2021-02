Covid-19

O Tribunal de Contas pediu à ministra do Trabalho "informação fiável, completa e oportuna" sobre o universo de beneficiários do 'lay-off' simplificado, considerando que os dados disponíveis relativos ao primeiro semestre de 2020 não permitem avaliar a medida.

Esta é uma das recomendações do Tribunal de Contas (TdC) dirigida à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no relatório intercalar divulgado hoje sobre a implementação do 'lay-off' simplificado durante a primeira fase da pandemia de covid-19, entre março e 30 de junho de 2020.

O tribunal considera que a informação disponível é insuficiente para avaliar a medida e defende que Ana Mendes Godinho deve "providenciar pela produção de informação fiável, completa e oportuna sobre o universo de beneficiários, incluindo dados físicos e financeiros".