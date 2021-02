Actualidade

A mineração em mar profundo pode destruir ecossistemas e biodiversidade do fundo do mar e ter efeitos na pesca, meios de subsistência e segurança alimentar, e comprometer os ciclos de carbono e nutrientes dos oceanos.

O alerta é feito pela organização internacional World Wide Fund for Nature (WWF) e pela sua parceira portuguesa Associação Natureza Portugal (ANP), que hoje divulgam o relatório "O que sabemos e não sabemos sobre a mineração em mar profundo".

No documento, no qual se descrevem os possíveis impactos da mineração nos ecossistemas e na biodiversidade marinhas, as duas organizações afirmam que a mineração em mar profundo é "um desastre ambiental evitável", e pedem uma moratória global sobre mineração em mar profundo, até os riscos ambientais, sociais e económicos sejam compreendidos de forma abrangente.