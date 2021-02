Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou na terça-feira que Brasil e França devem ser "amigos", após a tensão mantida nos últimos meses com o homólogo francês, Emmanuel Macron, devido à política ambiental de Brasília.

"Brasil e França não têm por que se distanciar. Afinal de contas, somos vizinhos. A maior fronteira da França é com o Brasil. 730 quilómetros de fronteira. Temos de ser amigos", disse Bolsonaro durante a cerimónia de lançamento do programa "Adote um Parque", que visa que empresas privadas contribuam com recursos para a preservação ambiental.

O líder da extrema-direita brasileira comemorou o facto de uma empresa francesa como o Carrefour ser a primeira companhia a "adotar" uma unidade de conservação ambiental na Amazónia brasileira, que tem sofrido com o aumento do desflorestação e queimadas nos últimos anos.