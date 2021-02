Actualidade

Pelo menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas num tiroteio ocorrido, na terça-feira, numa clínica no estado do Minnesota, no norte dos Estados Unidos, disseram as autoridades locais.

Pouco antes das 11:00 (17:00 de terça-feira em Lisboa), a polícia foi chamada à clínica Allina Health, onde um homem tinha entrado e disparado contra as pessoas que se encontravam no local.

Três feridos estão em estado grave mas estável e o quinto já recebeu alta, noticiaram vários meios de comunicação social norte-americanos.