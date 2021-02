Actualidade

O principal indicador da inflação na China, o índice de preços ao consumidor (IPC), recuou 0,3%, em janeiro, em termos homólogos, indicou hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas chinês (GNE).

É a segunda vez em três meses que o IPC regista uma contração homóloga, depois de descer 0,5%, em novembro, e a primeira desde outubro de 2009.

O número está abaixo das projeções dos analistas, que não previram qualquer alteração do IPC no primeiro mês do ano, após uma subida de 0,2% em dezembro.