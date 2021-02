Covid-19

O comércio mundial caiu cerca de 9% em 2020 devido à covid-19, registando quebras no comércio de bens de 6% e de 16,5% nos serviços, divulgou hoje a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

De acordo com esta divisão das Nações Unidas, "o efeito da covid-19 no comércio mundial foi mais severo durante a primeira metade de 2020, com uma quebra de valor de cerca de 15%".

No documento hoje divulgado, a UNCTAD assinala também que "o comércio mundial começou a recuperar no terceiro trimestre de 2020 e de forma mais forte no quarto trimestre".