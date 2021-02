Covid-19

Um dos especialistas da missão da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Wuhan, na China, que investiga as origens do novo coronavírus, questionou hoje as informações dos serviços de inteligência norte-americanos sobre a pandemia, após críticas de Washington.

"Não confiem muito nos serviços de inteligência norte-americanos", visto que estão "errados em muitos aspetos", escreveu Peter Daszak, na rede social Twitter, no último dia da sua estada no país asiático.

O especialista reagiu assim às declarações do porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, que pareceu distanciar-se na véspera das primeiras conclusões dos especialistas da OMS.