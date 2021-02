Covid-19

O Instituto Financeiro Internacional (IFI), que reúne os credores privados mundiais, prevê um crescimento de 3,1% em Angola este ano, alertando, ainda assim, que a pandemia de covid-19 continua a dificultar as perspetivas económicas do país.

"As nossas estimativas mostram que a economia de Angola contraiu-se 4,3% em 2020, e esperamos uma modesta recuperação económica de cerca de 3,1% este ano, devido à estabilização da produção petrolífera e ao levantamento das medidas de confinamento", lê-se numa análise a algumas economias africanas.

A Análise de Mercados Emergentes em África, enviado aos credores privados, e a que a Lusa teve acesso, salienta que "as medidas de contenção, apoiadas pela gestão eficaz da crise e por um programa forte de políticas implementando pelas autoridades de Angola, ajudou a suavizar as consequências económicas e de saúde do choque da pandemia".