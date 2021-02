Actualidade

O Governo timorense anunciou hoje ter aprovado em Conselho de Ministros o decreto que cria o Portal Municipal e define as regras do funcionamento do novo instrumento da administração local.

Trata-se, segundo um comunicado do Governo, de "um repositório permanente de informação diversa relativa a cada município, de acesso público e gratuito, contendo dados e informações sobre os bens e serviços prestados pelos órgãos e serviços da Administração Pública Local".

O portal terá ainda dados sobre "investimentos públicos realizados em cada Município e levantamentos e estatísticas diversas provenientes de várias instituições públicas".