O presidente da Cabo Verde Airlines (CVA), Erlendur Svavarsson, afirmou hoje que até agora foram feitos "todos os esforços" para "evitar a falência" da companhia e que além do Estado é necessário envolver os credores na futura solução.

A companhia aérea, liderada desde março de 2019 por investidores islandeses e sem voos comerciais há quase um ano, devido à covid-19, ainda não tem planos para a retoma da atividade, dada a indefinição internacional na procura provocada pela pandemia, como admitiu em entrevista à Lusa o presidente do conselho de administração da CVA.

"Até ao momento, todos os esforços foram feitos para evitar a falência da Cabo Verde Airlines. Assim como acontece com a reestruturação de companhias aéreas em todo o mundo, o esforço de todas as partes interessadas, incluindo fornecedores e financiadores, será necessário para relançar a companhia aérea com sucesso", afirmou Erlendur Svavarsson, questionado diretamente sobre um eventual cenário de encerramento da companhia pela Lusa.