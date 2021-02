Covid-19

A seguradora Fidelidade Macau foi a escolhida pelo Governo de Macau para cobrir eventuais problemas derivados da vacina contra a covid-19, uma escolha que requer "sentido de responsabilidade e compromisso", disse hoje a empresa.

O seguro da empresa com capital português engloba "todas as pessoas que recebam vacinas contra a covid-19 no âmbito do programa de vacinação dos Serviços de Saúde", lembrou, em comunicado, a Fidelidade.

O valor máximo segurado para cada pessoa com menos de 70 anos é de um milhão de patacas (103 mil euros) "ao passo que o montante segurado para pessoas com 70 ou mais anos é reduzido em 50%", indicou.