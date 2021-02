UE/Presidência

A secretária de Estado dos Assuntos Europeus enalteceu hoje, num debate no Parlamento Europeu, a unidade da Europa face à pandemia da covid-19, e declarou que Portugal "está muito grato" pela solidariedade mostrada recentemente pelos seus parceiros.

Participando, em representação da presidência do Conselho da União Europeia, num debate no hemiciclo de Bruxelas sobre a estratégia da UE sobre a vacinação contra a covid-19, Ana Paula Zacarias observou que "a propagação do vírus continua preocupante na maioria dos Estados-membros" - "incluindo o meu próprio", assinalou -, e reconheceu que a vacinação da população europeia "não progrediu tão rapidamente" quanto era desejável, mas enfatizou que estes desafios não podem fazer esquecer o que de positivo foi alcançado.

"Mas não podemos esquecer o que atingimos até agora. A estratégia da UE na vacinação foi um exemplo de unidade e solidariedade em ação", ressalvou, sublinhando que a mesma "atingiu benefícios tangíveis", designadamente ao garantir uma "distribuição equitativa das vacinas entre os Estados-membros, de modo a que todos os cidadãos europeus possam ter acesso às mesmas".