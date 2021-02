Actualidade

Ambientalistas e investigadores de associações nacionais e locais encaram o encerramento da Petrogal em Matosinhos com um "otimismo desconfiado" sobre qual o futuro dos terrenos usados pela Galp durante várias décadas e pedem respostas que não abandonem os trabalhadores.

"Ainda há alguns negacionistas das alterações climáticas, mas na generalidade o que se pretende é a substituição dos combustíveis fósseis por energias renováveis. Esse passo é positivo", disse Pedro Santos que coordenada o Grupo de Trabalho sobre a Exploração de Recursos Minerais da Quercus.

À Lusa, o coordenador conta que a Quercus já debateu internamente o anúncio que a Galp fez em dezembro, mas ainda não tomou uma posição pública porque "antes importa perceber quais os passos seguintes", uma indefinição que também justifica o "otimismo desconfiado" do presidente da Associação Década Reversível (ADERE), uma associação ambientalista com sede em Matosinhos, Humberto Silva, ou de dirigentes associativos da Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade (FAPAS) e da Campo Aberto, cuja principal intervenção tem ocorrido no Grande Porto.