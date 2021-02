Actualidade

As autoridades canadianas cancelaram a deportação da família portuguesa prevista para esta quinta-feira, disse hoje à agência Lusa a advogada da família.

"Não tenha a certeza do que se passou, mas fomos notificados pela Agência de Fronteiras Canadiana (CBSA, sigla em inglês), de que tinham cancelado a ordem de deportação", disse Jacqueline Swaisland.

Filipe Gonçalves, de 40 anos, Eva Ferreira, de 39 e o filho Luís Gonçalves, de 15 - no Canadá desde 2012 e oriundos de Fafe (distrito de Braga) -, tinham uma ordem de deportação para esta quinta-feira após o visto do trabalho ter expirado, apesar de várias tentativas em diferentes processos de revalidação do estatuto.