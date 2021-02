Actualidade

As águas do rio Douro, na preia-mar das 02:00, subiram até à zona Postigo de Carvão, na Ribeira, e Cais do Ouro, mas não chegaram a Miragaia, no Porto, disse hoje à Lusa o comandante da capitania.

"A perspetiva para a próxima preia-mar, das 14:30, é que a cota do rio seja igual ou inferior aquilo que foi registado esta noite. É uma perspetiva positiva duma ligeiríssima melhora em termos de cota do rio", sublinhou Santos Amaral.

Segundo explicou à Lusa o comandante da Capitania do Porto do Douro, a montante do rio, para o interior, "as barragens já diminuíram as descargas, mas isso é um efeito que demora algum tempo até se fazer sentir" no Porto.