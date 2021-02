Covid-19

A ministra da Saúde timorense disse hoje que as autoridades querem iniciar a vacinação contra a covid-19 no dia 07 de abril, Dia Mundial da Saúde, garantindo que as vacinas serão gratuitas e abrangerão tanto timorenses, como estrangeiros.

"O plano de vacinação já está concluído e entre os princípios básicos está que as vacinas são gratuitas e universais, pelo que receberão a vacina tanto timorenses, como estrangeiros", explicou Odete Belo, em entrevista à Lusa.