Actualidade

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje um relatório que insta a Comissão Europeia a propor "regras de consumo e de reciclagem mais rígidas", para "alcançar uma economia neutra em carbono, sustentável, livre de elementos tóxicos e totalmente circular".

Entre as medidas que constam no relatório - que foi aprovado com 574 votos a favor, 22 contra e 95 abstenções --, os eurodeputados exortam a Comissão a apresentar metas vinculativas para 2030, que estabeleçam tetos máximos relativos ao "uso de materiais" e à "pegada ecológica do consumo, cobrindo todo o ciclo de vida de cada categoria de produtos colocada no mercado europeu".

A assembleia pede também que o executivo comunitário "alargue o âmbito" da Diretiva relativa à Conceção Ecológica, de maneira a "incluir produtos não relacionados com a energia".