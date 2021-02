Actualidade

O Parlamento Europeu (PE) apelou hoje ao financiamento pelo Mecanismo de Recuperação do setor do desporto para combater possíveis efeitos negativos duradouros da pandemia da covid-19, nomeadamente entre os jovens.

Numa resolução adotada com 592 votos a favor, 42 contra e 57 abstenções, os eurodeputados apelam à Comissão Europeia e aos Estados-membros para que aumentem os esforços para evitar possíveis efeitos negativos duradouros da pandemia na juventude e no setor do desporto.

Os eurodeputados defenderam que os Estados-membros devem apoiar o desporto com fundos nacionais e incluí-lo nos seus planos de recuperação.