Covid-19

A agência de 'rating' Moody's considerou, num relatório hoje divulgado, que os fundos europeus de recuperação da crise pandémica podem duplicar o investimento público em Portugal nos próximos dois anos.

De acordo com a agência de notação financeira, "os fundos de recuperação da UE [União Europeia] dão uma oportunidade significativa para acelerar os rendimentos e o crescimento", com o planeamento atual para a sua receção a "poder duplicar o investimento público nos próximos dois anos".

"De acordo com as nossas estimativas, Portugal será o décimo maior beneficiário e posiciona-se para receber fundos equivalentes a perto de 30,5% do PIB [Produto Interno Bruto] de 2018", pode ler-se no documento hoje divulgado.