Brexit

A Comissão Europeia propôs hoje o prolongamento, até 30 de abril, da aplicação provisória do acordo de comércio e cooperação celebrado entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido, dado o atraso no processo de ratificação.

Um dia depois de Londres ter revelado que a UE estava a preparar um pedido para prolongar o período de ratificação do acordo pós-'Brexit' com o Reino Unido, o qual deveria estar concluído até ao final de fevereiro, a Comissão anunciou efetivamente hoje que adotou uma proposta para uma decisão do Conselho com vista à extensão do prazo, por questões meramente técnicas.

"Trata-se de uma extensão técnica para permitir o tempo necessário para a conclusão da revisão jurídico-linguística do acordo em todas as 24 línguas, para o seu escrutínio pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho", explica o executivo comunitário, recordando que o acordo alcançado no final de dezembro já previa esta possibilidade de prolongar o período de aplicação do acordo além do final de fevereiro, desde que haja entendimento entre as partes.