TAP

O acordo de emergência alcançado entre a TAP e o Sindicato Independente dos Pilotos de Linha Aérea (SIPLA), que representa os pilotos da Portugália (PGA), prevê cortes salariais de 25% acima dos 1.330 euros e redução de folgas anuais.

De acordo com uma comunicação do SIPLA aos seus associados, a que a Lusa teve acesso, a versão final do acordo prevê o congelamento dos salários e a "redução em 25% de todas as remunerações e prestações, pecuniárias, na parte que exceda o valor de 1.330 euros", bem como a "redução do número de folgas anuais, de 116 para 112".

O sindicato disse ainda que nas últimas reuniões com a administração da TAP, a Direção Geral da Portugália e o secretário de Estado adjunto e das Comunicações, com vista à elaboração de um acordo de emergência para vigorar até 31 de dezembro de 2024, "houve várias aproximações" entre as partes, permitindo chegar ao acordo cuja aprovação está agora sujeita à ratificação dos associados.