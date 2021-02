Actualidade

A curta-metragem norte-americana "Kapaemahu", que conta com direção de animação do português Daniel Sousa, é finalista a uma nomeação para os prémios de cinema Óscares, revelou a Academia de Hollywood, nos Estados Unidos.

De acordo com as listas de filmes finalistas, que são candidatos a uma nomeação para os Óscares, divulgadas na terça-feira, "Kapaemahu" surge na corrida ao prémio de Melhor Curta-Metragem de Animação, contando com realização de Hinaleimoana Wong-Kalu, Dean Hamer e Joe Wilson e direção de animação de Daniel Sousa.

O também realizador tinha estado nomeado para os Óscares em 2014, na mesma categoria, com a curta-metragem "Feral", que realizou.