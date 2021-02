Actualidade

O Golfo da Guiné é região mais perigosa em termos de segurança marítima em todo o mundo, tendo registado em 2020, mais de 90% do número global de casos de pirataria, segundo o International Maritime Bureau (IMB).

O Centro de Denúncias de Pirataria do IMB registou 84 tentativas e ataques bem sucedidos em 2020, acima dos 64 em 2019, mas quase o mesmo que em 2018, com 82 incidentes, sintetiza um estudo do Institute for Security Studies (ISS) em Pretória, divulgado hoje.

A maioria dos ataques teve como alvo e intenção o rapto de tripulação e exigência de resgates por parte de criminosos cada vez mais bem organizados. As águas em torno dos 15 Estados costeiros na região são agora o local de mais de 90% dos raptos no mar reportados no mundo, avança o trabalho do instituto de análise sul-africano.