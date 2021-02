Iémen

Os rebeldes Huthi do Iémen alvejaram hoje o aeroporto Internacional de Abha, no sudoeste da Arábia Saudita, provocando um incêndio num avião civil que se encontrava na pista, informou a televisão estatal do reino.

Os bombeiros já conseguiram controlar o incêndio no avião e não há, para já, sinais de vítimas deste ataque, segundo a televisão estatal Al-Ekhbaiya.

O aeroporto de Abha, próximo da fronteira com o Iémen, tem sido repetidamente alvo de ataques com mísseis e drones enviados pelos Huthis, que feriram dezenas de pessoas e causaram pelo menos uma morte, nos últimos anos.