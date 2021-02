Mali

Cerca de 20 soldados da força de manutenção da paz das Nações Unidas (ONU) no Mali (Minusma) ficaram hoje feridos durante um ataque a uma base provisória no centro do país, disse hoje o porta-voz da missão.

"Uma base temporária de Minusma foi atacada com morteiros e armas automáticas por volta das 07:00 horas da manhã (local e GMT) perto de Kéréna, nas proximidades de Douentza", disse o porta-voz das Nações Unidas, Olivier Salgado, numa mensagem citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Numa avaliação provisória, há cerca de 20 feridos, acrescentou.