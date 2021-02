Actualidade

As taxas de desemprego no Algarve, Madeira e Área Metropolitana de Lisboa superaram a média nacional para o conjunto de 2020, de 6,8%, tendo a região norte igualado este valor, segundo dados do INE.

De acordo com as Estatísticas do Emprego hoje publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2020, a taxa de desemprego da região Norte igualou a média nacional (6,8%), enquanto as taxas do Algarve (8,3%), da Região Autónoma da Madeira (7,9%) e da Área Metropolitana de Lisboa (7,7%) ficaram acima daquele limiar.

A taxa de desemprego foi de 6,8% em 2020, mais 0,3 pontos percentuais do que em 2019, abaixo da previsão do Governo para o conjunto do ano (de 8,7%).