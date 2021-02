Mau Tempo

O presidente da Câmara da Régua disse que se prevê hoje uma redução do nível do caudal do rio Douro, o que servirá para preparar os próximos dias que podem ser de agravamento da situação.

"Estamos com um nível bastante elevado, mas não há qualquer previsão, para as próximas horas, de agravamento da situação. Pelo contrário, há previsão de redução do caudal", afirmou José Manuel Gonçalves à agência Lusa.

Esta redução servirá, explicou, para ganhar "capacidade de armazenamento" nesta albufeira, atendendo às previsões de precipitação intensa para os próximos dois dias e de aumento dos caudais do Douro e seus afluentes.